Andy Warhol-İstanbul pop-art sergisi ziyarete açıldı

İstanbul Emirgan'daki İstanbul Lale Müzesi'nde ziyarete açılan Andy Warhol-İstanbul sergisindeki 10 eser, Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sergileniyor.



Serginin küratörü Nurgül Şenefe, hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü, açılıştan önceki birkaç hafta içerisinde de eserlerin sergilenebilir hale getirildiğini söyledi.



Hazırlık aşamasında büyük bir ekibin emeğinin bulunduğunu vurgulayan Şenefe, "Ben herkesi temsilen serginin yüzü olarak burada karşınızdayım. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



Nurgül Şenefe, ağırlıklı olarak Andy Warhol'un eserlerinin yanı sıra çok az sayıda eserin de pop-art sanatı hareketine katkıda bulunmuş, dönemin önemli sanatçılarına ait çalışmalar olduğunu ifade etti.



"SANATI GELENEKSEL KALIPLARDAN ÇIKARAN BİR SANATÇI"



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de sergilenen 10 eserle serginin ön açılışının gerçekleştirildiğini dile getiren Şenefe, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin sanatı toplumun her kesimine ulaştırma gayesi var. Andy Warhol da toplumun sanatla birleştiği bir ortamda sanatın tanımını alışılagelmiş geleneksel kalıplarından çıkarıp bambaşka bir bakış açısına dönüştüren bir kişi. Popüler sanatıyla herkese hitap eden Andy Warhol'un, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 10 eserle yer alması bence çok anlamlı ve keyifli. Tabii orada sadece ağza bal çalıyoruz. Sanatçının ikonlaşmış, özellikle de koleksiyon değeri taşıyan eserlerini görmek isteyen ziyaretçilerimizi Emirgan'da Lale Müzesi'ne bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.



Vakfın konum olarak da çok güzel bir yerde olduğunu belirten Şenefe, sergiye geleceklere eşiyle, dostuyla, ailesiyle tam gün vakit geçirmeyi düşünerek plan yapmaları tavsiyesinde bulundu.



Kasım'dan itibaren Andy Warhol'u anlamak ve pop-up kültürünü deneyimlemek adına her yaşa yönelik atölye ve söyleşi gibi pek çok etkinlik düzenleneceği bilgisini veren Şenefe, sanatı seven sevmeyen, sanatla az veya çok ilgilenen herkesi sergiyi görmeye davet etti.



"LALE VAKFI'NIN SANATA TUTKUSUNU YAŞAMIŞ OLDUK"



Kurucusu olduğu "İllüstratörler Platformu" adlı sosyal girişimde de illüstrasyonla ilgilenen sanatçı ve sanatçı adaylarını bir araya getirmeye çalıştıklarını aktaran Şenefe, şunları kaydetti:



"İllüstratörler Platformu'nda ticari sanat yapanla kültürel sanat yapanlar bir arada. Bu yaz İstanbul Lale Vakfı'nın ev sahipliği yaptığı akademide resimli kitap ve çizgi roman eğitimleri verdik ve çıktısı olarak da bir sergi yaptık. İlk defa kendi hikayesini yazıp çizen arkadaşlarımız da vardı. İstanbul Lale Vakfı'nın sanata olan tutkusunu, verdiği önemin ne kadar samimi ve içten olduğunu da bu deneyimle yaşamış olduk. İllüstrasyon ve sanatçı kimliğimle çalışmalar yaparken şimdi de Andy Warhol sergisi küratörlüğünün bana yansıması çok anlamlı oldu."



Pop art akımının önde gelen temsilcilerinden Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarla tanınıyor.



Pittsburgh'da 1928'de doğan Warhol, Slovak göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.



Sanat kariyerine ticari illüstrasyonlar yaparak başlayan Warhol, zamanla modern sanat dünyasının renkli isimlerinden biri oldu.



Sergi, 29 Şubat'a kadar İstanbul Lale Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.