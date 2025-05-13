Angelina Jolie Cannes Film Festivali'nde ödül verecek

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, 78'inci Cannes Film Festivali'nde genç oyuncular Marie Colomb ve Finn Bennett'e ödüllerini takdim edecek.

Angelina Jolie Cannes Film Festivali'nde ödül verecek

Son olarak Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde rol alan ünlü oyuncu ’nde Trophée Chopard ödülünün 25'inci yıl dönümünün vaftiz annesi olarak yer alacak.

Angelina Jolie, 16 Mayıs’ta Cannes’daki Carlton Plajı’nda düzenlenecek törende; genç oyuncular; Marie Colomb ile Finn Bennett’e ödüllerini takdim edecek.

Angelina Jolie Cannes Film Festivali'nde ödül verecek - 1

Tören, Başkanı Iris Knobloch, Genel Delegat Thierry Frémaux ve Chopard Eş Başkanı Caroline Scheufele’nin ev sahipliğinde bir akşam yemeği sırasında gerçekleştirilecek.

Angelina Jolie Cannes Film Festivali'nde ödül verecek - 2 Caroline Scheufele

"ÇOK HEYECANLIYIM"

, konuyla ilgili heyecanını "Genç sanatçılarla tanışma ve onların olağanüstü işlerine tanıklık etme fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım" sözleriyle dile getirdi.

"MÜKEMMEL BİR ROL MODEL"

Caroline Scheufele ise "Angelina Jolie’nin olağanüstü film kariyeri ve dünyada fark yaratmaya olan bağlılığı onu mükemmel bir rol model yapıyor. Bu yıl, ödül alacak genç yeteneklerin, Jolie’nin deneyimlerinden ilham alacağına eminim" dedi.

Cannes Film Festivali'nde kıyafet yasağı

Cannes Film Festivali'nde kıyafet yasağı

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Laetitia dizisiyle tanınan Marie Colomb, "Les Magnétiques" ve "As Bestas" gibi filmlerdeki performansıyla dikkat çekerken; İrlandalı-İngiliz oyuncu Finn Bennett ise son olarak "Warfare" filminde boy gösterdi.

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