Angelina Jolie Cannes Film Festivali'nde ödül verecek

Angelina Jolie, 16 Mayıs’ta Cannes’daki Carlton Plajı’nda düzenlenecek törende; genç oyuncular; Marie Colomb ile Finn Bennett’e ödüllerini takdim edecek.

Son olarak Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde rol alan ünlü oyuncu Angelina Jolie , Cannes Film Festivali ’nde Trophée Chopard ödülünün 25'inci yıl dönümünün vaftiz annesi olarak yer alacak.

Tören, Cannes Film Festivali Başkanı Iris Knobloch, Genel Delegat Thierry Frémaux ve Chopard Eş Başkanı Caroline Scheufele’nin ev sahipliğinde bir akşam yemeği sırasında gerçekleştirilecek.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Angelina Jolie, konuyla ilgili heyecanını "Genç sanatçılarla tanışma ve onların olağanüstü işlerine tanıklık etme fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım" sözleriyle dile getirdi.

"MÜKEMMEL BİR ROL MODEL"

Caroline Scheufele ise "Angelina Jolie’nin olağanüstü film kariyeri ve dünyada fark yaratmaya olan bağlılığı onu mükemmel bir rol model yapıyor. Bu yıl, ödül alacak genç yeteneklerin, Jolie’nin deneyimlerinden ilham alacağına eminim" dedi.