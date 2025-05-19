Angelina Jolie'den genç yıldızlara başarı ödülü

2025 Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen 25. Trophée Chopard ödül töreni, 16 Mayıs Cuma akşamı Cannes’daki Carlton Beach’te gerçekleşti.



Törene, Cannes Film Festivali Başkanı Iris Knobloch, Genel Delegesi Thierry Frémaux ve Chopard Başkanı Caroline Scheufele ev sahipliği yaptı.



30 yaşındaki Marie Colomb ve 26 yaşındaki Finn Bennett, gecede sinema kariyerlerini anlatan duygusal bir kısa gösterimin ardından ödüle layık görüldü. İkonik Trophée Chopard ödülünü, bu yılki törenin manevi annesi olarak davet edilen Angelina Jolie takdim etti.



Jolie, ödül sırasında genç oyunculara ilham veren sözler söyledi. Jolie’nin konuşması, salondaki davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.



