Angelina Jolie'den "Malefiz" yanıtı: Onu tekrar oynamayı çok isterim
Son dönemde Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı Maria filmiyle gündemde olan Angelina Jolie, ikonik Malefiz karakterini yeniden canlandırmak istediğini açıkladı.
Daha önce iki kere Uyuyan Güzel masalının kötü cadısı Malefiz'i canlandıran Angelina Jolie, bu rolü tekrar canlandırmayı düşünüp düşünmeyeceğini açıkladı.
Deadline'a bir röportaj veren Angelina Jolie, Malefiz ile alakalı "Onu tekrar oynamayı çok isterim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Angelina Jolie, 2023 yılında Wall Street Journal'a konuşmuş ve Malefiz serisinin üçüncü filminde başrol oynayacağını açıklamıştı.
Maleficent filmi 2014 yılında, Maleficent: Mistress of Evil filmi ise 2019 yılında vizyona girmişti.
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