Angelina Jolie'den "Malefiz" yanıtı: Onu tekrar oynamayı çok isterim

Daha önce iki kere Uyuyan Güzel masalının kötü cadısı Malefiz'i canlandıran Angelina Jolie, bu rolü tekrar canlandırmayı düşünüp düşünmeyeceğini açıkladı.

Deadline'a bir röportaj veren Angelina Jolie, Malefiz ile alakalı "Onu tekrar oynamayı çok isterim" ifadelerini kullandı.