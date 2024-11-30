Angelina Jolie'den "Malefiz" yanıtı: Onu tekrar oynamayı çok isterim

Son dönemde Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı Maria filmiyle gündemde olan Angelina Jolie, ikonik Malefiz karakterini yeniden canlandırmak istediğini açıkladı.

Angelina Jolie'den "Malefiz" yanıtı: Onu tekrar oynamayı çok isterim

Daha önce iki kere Uyuyan Güzel masalının kötü cadısı Malefiz'i canlandıran , bu rolü tekrar canlandırmayı düşünüp düşünmeyeceğini açıkladı.

Deadline'a bir röportaj veren Angelina Jolie, Malefiz ile alakalı "Onu tekrar oynamayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie'den "Malefiz" yanıtı: Onu tekrar oynamayı çok isterim - 1

Öte yandan , 2023 yılında Wall Street Journal'a konuşmuş ve Malefiz serisinin üçüncü filminde başrol oynayacağını açıklamıştı.

Maleficent filmi 2014 yılında, Maleficent: Mistress of Evil filmi ise 2019 yılında vizyona girmişti.

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