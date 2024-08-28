Angelina Jolie'ye saygı ödülü verilecek

Oyuncu, son yönetmenlik deneyimi olan "Without Blood" adlı filminin dünya prömiyeri için festivale katılacak.

49 yaşındaki oyuncu, sinemaya katkılarından dolayı bu ödüle layık görüldü. Oyuncu hakkında "Angelina Jolie, onlarca yıldır izleyicileri beyazperdeye çekerken platformunu önemli davaları savunmak için sürekli kullanan çok yönlü bir yetenek" açıklaması yapıldı.

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie , Toronto Film Festivali (TIFF) tarafından saygı ödülüne layık görüldü.

Öte yandan, Jolie Tony Ödülleri'nde yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders ile ödül sahibi oldu. The Outsiders, gecede En İyi Müzikal ödülünü kazandı. Jolie'yi bu önemli gecede 15 yaşındaki kızı Vivienne yalnız bırakmadı.

Jolie ile Brad Pitt'in kızı Vivienne, müzikalde asistan olarak görev aldı.



"The Outsiders" adını taşıyan müzikal, S. E. Hinton'un romanından ve Francis Ford Coppola'nın filminden uyarlandı. "The Outsider"s" adlı filmde Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze gibi isimler rol alıyordu.