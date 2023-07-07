Anglosakson coğrafyanın en eski halk kütüphanesi: Chetham

El yazmaları ve basılı eserlerin yanı sıra 17. yüzyıla ait olduğu düşünülen ahşap el matbaası, tarihi kartpostallar, şapkalar, broşürler ve posterlerin yer aldığı kütüphane, çalışma ve araştırma için önemli bir merkez olmasının yanı sıra dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaretçi çekiyor.



Çok sayıda özel koleksiyona ev sahipliği yapan bu eski halk kütüphanesinde 1610 yılına ait, sayfa kenarları altın işlemeli, el yazması, orta büyüklükte bir Kur'an-ı Kerim de bulunuyor. Kütüphanenin ziyaretçi hizmetlerini koordine eden Sian-Louise Mason, Kur'an-ı Kerim'i özel koleksiyonların muhafaza edildiği arşivden çıkararak Anadolu Ajansının çekim yapmasına izin verdi.

Mason, çekim esnasında Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında Latin harfleriyle yazılmış 1747 tarihine dikkati çekerek, bu tarihte kim olduğu bilinmeyen bir kişinin kitabın sahibi olduğunu belirtti.

