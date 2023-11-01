Ankara Caz Festivali 15 Kasım'da başlayacak

Caz Derneği'nin bu yıl 27'ncisini sanatseverlerle buluşturacağı Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gelenekselleştirilen festival, 15 Kasım'da caz tutkunlarıyla buluşacak.

Konserler, söyleşiler, sergiler ve eğitim etkinliklerinin yer alacağı festivalin teması Caz ve özgürlük olacak. Caz müziğin önemli ismi Kerem Görsev'in konseriyle başlayacak olan festival, 10 gün sürecek. Konser biletlerinin internet site

si üzerinden satışa sunulduğu festivalde, birçok etkinlik ücretsiz olacak. Festivalin dijital söyleşileri de Caz Derneği'nin YouTube kanalından yayımlanacak.