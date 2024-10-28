Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da başlayacak
Uluslararası Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin bu yılki teması "Caz Enerjisi" olacak.
Bu yıl 28'incisi düzenlenecek festivalde sanatseverler, konser, söyleşi ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinliklerine katılma fırsatı bulacak.
Çok sayıda uluslararası sanatçının sanatseverlerle buluşacağı festival, 30 Kasım'da sona erecek.
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