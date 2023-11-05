Ankara Caz Festivali 10 gün sürecek

FESTİVAL TEMASI CAZ VE ÖZGÜRLÜK

Festivalin temasının “Caz ve Özgürlük” olduğunu ifade eden Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, konsept görselinin ise düzenlenen yarışmayla belirlendiğini söyledi.