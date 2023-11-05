Ankara Caz Festivali 10 gün sürecek

27. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 15-25 Kasım tarihleri arasında Ankara'nın çeşitli mekanlarında müzikseverlerle buluşacak. 10 gün sürecek festival, konserler, söyleşiler, ücretsiz sergi ve eğitim etkinlikleri ile sanatseverlere renkli günler yaşatacak.
Festivalde Ahmet Berker ile Caz Tarihi Atölyesi, Durul Gence'yi Anma Konseri, Erkan Oğur & Telvin konseri, Hakan Başar Trio Konseri, Sibel Köse, İmer Demirer, Polonyalı piyanist Bogdan Hoownia ve Wojciech Pulcyn eşliği ile gerçekleştirilecek olan Janusz Szprot Anma Konseri, Kerem Görsev Trio Konseri sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak.
Festivalin mekanları arasında CP Ankara Hotel, Altınel Hotel & Convention Center, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türk Amerikan Derneği, Last Penny Büklüm, Samm's Bistro, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bulunuyor.
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