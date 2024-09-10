Ankara Coffee Festival 20 Eylül'de başlıyor

Ankara Coffee Festivali, 20-21-22 Eylül tarihleri arasında Bilkent Center'da gerçekleşecek. Ankara Coffee Festival kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, keyifli konserler, seminerler ve atölye çalışmaları ile Bilkent Center'da gerçekleşecek. Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurma haneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları kahve severler için bir araya gelecek.

Ankara Coffee Festival Türk Telekom Prime sahnesinde aralarında Bedük, Madrigal, Deniz Tekin, Selin Geçit, Melis Karaduman, Emir Yargın, Seda Savaş, Pandami Music, Eda Toprak, Sıla Argun gibi ünlü isimlerin de bulunduğu toplam 19 canlı performans gerçekleşecek.

