Ankara Devlet Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunda 425 bin seyirciye ulaştı

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi, Devlet Tiyatroları'nın 2024-2025 sanat sezonunda yeni rekor kırarak, 1 milyonun üzerinde izleyici sayısına ulaştığını ve bunun 425 bininin Ankara Devlet Tiyatrosu seyircilerinden oluştuğunu söyledi.

Tanrıverdi, "Bu yıl Ankara Devlet Tiyatrosu olarak yaptığımız oyun sayısı şu an itibarıyla 20'nin üzerinde. Ankara Devlet Tiyatrosu, toplamda 50 prodüksiyona sahip. Sadece Ankara değil, tüm bölgeler şu an harıl harıl yeni sezonda daha çok oyun için çalışıyor. Daha çok seyirciye daha farklı, hem gündemi yakalayan hem tarihimizden, çok fazla oyun sergiliyoruz" dedi.



"BU YIL ROMANDAN SAHNEYE UYARLAMA BİRÇOK OYUN OYNUYORUZ"

Devlet Tiyatroları'nın, 2023-2024 tiyatro sezonunda, 2,2 milyon seyirciyle 75 yıllık tarihinde en yüksek seyirci sayısına ulaştığını vurgulayan Tanrıverdi, "Bu bizim için tabii ki tarihi bir rekor. 75 yıllık Devlet Tiyatrosu tarihinde en iyi seyirci katılımına ulaştık. Bu noktada biz bu yıl daha da üzerinde bir sayı planlaması yapıyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Bu yıl gündeme getirdiğimiz aslında romandan sahneye uyarlama birçok oyun oynuyoruz. Tüm bölgelerimizde yepyeni oyunlarla, romanlardan uyarlanan oyunlarla sahneye çıktık. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Oyunlarımız da çok keyifli geçiyor. Seyircimizin ilgisi de muhteşem. Bilet bulamama şikayetleri hala devam etmekte. Bu nedenle mutluyuz" diye konuştu.



"CİMER'DEN TEŞEKKÜR MESAJLARI ALIYORUZ"



Pandemi sürecinden sonra tiyatronun çok daha güçlü ve rekorlar kırarak ilerlediğini vurgulayan Tanrıverdi, "Pandemi şartlarında oyunlarımızın sayısı şu anki kadar değildi. Üretim çok fazla olmadığı gibi oyun sayılarımız da azalmıştı. Doğal olarak bu bir rehavete kapıldığımızı göstermişti ama neyse ki biz bu süreci çok güzel aştık. Yeniden yıllar önceki performansımıza geri döndük.

Çok çalışıyoruz. Doğal olarak seyirci de bundan çok etkilendi. Hem oyunlarımızın kalitesinin yükseldiğinden hem bu canlılığın, bu çeşitliliğin getirdiği mutluluktan çok fazlaca bahsediyor seyircilerimiz. Geçmiş yıllarda hep şikayet olarak alırken şimdi CİMER'den (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) teşekkür mesajları alıyoruz. Bu da bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.



Dünya Tiyatro Günü'nü de kutlayan Esat Tanrıverdi, "Tiyatro sahnesi seyircilerimiz için var. Burası bir dünya, bambaşka bir dünya. Tiyatro hayatın aynasıdır; doğrudur. Biz de her sahnede farklı bir aynadan seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Dünya Tiyatro Günü, bizim için kıymetli olduğu kadar eminim herkes için çok kıymetli. Biz bu ayna çeşitliliğini artırmaya, verimliliğimizi artırmaya gayret göstereceğiz. Tüm çalışanlarımızın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum" dedi.