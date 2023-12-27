Ankara Filarmoni Orkestrası ve Saygun Korosu başkentte sanatseverlerle buluştu

Ankara Filarmoni Orkestrası ve Saygun Korosu'nca Cumhuriyet'in 100'ncü yılı dolayısıyla "Yankılı Tepeler" senfonik şiir dinletisi sunuldu.

Ankara Filarmoni Orkestrası ve Saygun Korosu başkentte sanatseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Salonu'nda düzenlenen "Yankılı Tepeler" senfonik şiir dinletisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Namazgah Tepe ve Dua Tepe İki tepe arasında var kılınmak" konulu "Yankılı Tepeler" şiir dinletisinde Orkestra Şefi Rengim Gökmen, Koro Şefi, Çiğdem Aytepe ile sopranoda Görkem Ezgi Yıldırım, tenorda Barış Yanç, baritonda Arda Aktar yer alırken, anlatıcılığı Okan Şenozan yaptı.

Etkinliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Ankara milletvekilleri de izledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...