Ankara Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 3-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nın filmleri belirlendi. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, akademisyen ve sinema yazarı Murat Tırpan, yapımcı Zeynep Ünal’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 12 film festivalde yarışacak.



2022 yılında ulusal ve uluslararası festivallerden pek çok ödülle dönen ve yılın en iyi filmlerinden oluşan bir panorama sunacak Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Gizem Kızıl’ın "Bana Karanlığını Anlat", Onur Ünlü’nün “Bomboş”, Ali Kemal Güven’in “Çilingir Sofrası”, Ziya Demirel’in “Ela ile Hilmi ve Ali”, Ümran Safter’in “Kabahat”, Selcen Ergun’un “Kar ve Ayı”, Maryna Er Gorbach’ın “Klondike”, Özcan Alper’in “Karanlık Gece”, Emin Alper’in “Kurak Günler”, İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı’nın “LCV (Lütfen Cevap Veriniz)”, Soner Alper’in “Mukavemet” ve Çiğdem Sezgin’in “Suna” filmleri yarışacak. Festivalin “En İyi”lerine ödülleri 11 Kasım’da Cer Modern’de gerçekleştirilecek Festival Ödül Töreni’nde sunulacak.

