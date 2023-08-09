Ankara Kahve Festivali'ne geri sayım başladı

Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, konserler, seminerler ve atölye çalışmalarının yer alacağı Ankara Coffee Festival'de, büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileriyle diğer kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek.



Festivalde katılımcılar özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konser ve sahne performanslarını izleme fırsatı bulacak.



İtalya ve Yunanistan'dan çok sayıda konuşmacının, farklı etkinlikler ve seminerlerde kahveseverlerle buluşacağı festivalde, Peru, Endonezya, Guetemala, Vietnam ve Rusya'dan kahve firmaları da yer alacak.

