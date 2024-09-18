Ankara Kültür Yolu Festivali 21 Eylül'de başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21-29 Eylül'deki Ankara Kültür Yolu Festivali'nde şehrin çeşitli noktalarında bulunan 100'den fazla mekandaki etkinliklerde sanatçılar Ankaralılarla bir araya gelecek. Ankara Kültür Yolu Festivali, 21 Eylül Cumartesi günü CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konseriyle başlayacak. 240 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü sanat kurumlarından olan Mariinsky Orkestrası, 28 Eylül'de CSO Ada Ankara'da müzik ziyafeti sunacak. İranlı sanatçı Alireza Ghorbani, festival kapsamında CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Sıradan nesneleri ve ünlüleri sanatın merkezine taşıyan Pop Art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un "Warhol’un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de aynı mekanda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Pablo Picasso'nun 80'den fazla eserinin yer aldığı "Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso Sergisi" Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde açılacak. Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" dijital eseri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde başkentlilerle buluşacak. Festival süresince düzenlenecek konserler kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde Ziynet Sali, Emre Fel, Ebru Yaşar, Emre Altuğ, Haluk Levent, Fatma Turgut, Gazapizm, Murat Boz ve Simge sahne alacak. Neyzen Ömer Faruk Keskin konseri, Karadeniz Türküleri konseri, Tekke İlahileri Meşki, Türk Sanat Müziği, İrfan Türküleri, Semahlar Deyişler, Türküler ve Hikayeleri, Klasik Türk Müziği Konseri ise Ankara Neyhane Kültür Sanat Evi'nde gerçekleşecek. Şefika Kutluer resitali Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde, Türk Sanat Müziği dinletisi de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde yapılacak.

BÜYÜKELÇİLİKLERİN İŞBİRLİĞİ İLE ETKİNLİKLER



Bu yıl Ankara'daki büyükelçiliklerle işbirliği ile birçok yabancı sanatçı da festivalde eserleriyle yer alacak.



Ukrayna Büyükelçiliğinin işbirliğiyle "Taras Yanytsky Ukrainian Bandura Virtuoso", Avusturya Büyükelçiliğinin işbirliğiyle "Simon Raab Piyano/Caz Resitali’", Hırvatistan Büyükelçiliğinin işbirliğiyle "Four Hands-Piyano Resitali", Guatemala Büyükelçiliğinin işbirliğiyle "Marimba-Lerzan Tuncer" CSO Ada Ankara'da; Çin Büyükelçiliğinin işbirliğiyle China Oriental Performing Arts Group ise ATO Congresium'da sahne alacak.



Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde Bulgaristan Büyükelçiliğinin işbirliğiyle "Intro Bulgar Müzik Konseri" sunulacak, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Hırvatistan Büyükelçiliğinin işbirliğiyle festival süresince Zeynep Munzur'un "Kravata" adlı resim sergisi gezilebilecek.



OPERA, TİYATRO, SERGi



Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde olacak. Dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar ilgi çekecek ve zihinlere kazınacak çeşitli sergiler sanatseverlerle buluşacak.



21 Eylül Cumartesi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda "22. Devlet Türk Sanatları Yarışması" Ödül Töreni düzenlenecek. Yarışmanın sergisi ise Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle gezilebilecek. Eskizden Piksele Dijital Sanat "Anatolia Edition" sergisi, Cumhuriyet Müzesi Sığınak'ta; "Kaçış Yok’’ sergisi ile "Anadolu'nun Seramik Mirası: Arkeolojiden Sanata Yeniden Doğuş" sergisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, "Ayasofya: Işık ve Zaman" sergisi ile "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yer alacak.



"İslam Tarihinde Tesbih" sergisi Ankara Etnografya Müzesi'nde, "Naci El Ali'den Hanzala" sergisi 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde başkentlilerle buluşacak.



Bedri Rahmi Eyüboğlu-Eren Eyüboğlu'nun "Tutkulu İki Yürek" sergisi Mustafa Ayaz Müzesi'nde; "Anadolu’nun İzleri" sergisi Güneş Sanat Galerisi'nde; "Sabahattin Ali'ye Saygı: Kürk Mantolu Madonna Sergisi" Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde izlenime sunulacak.



Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli sanat etkinliklerinden "Art Meydan"da sanatçılar tarafından üretilen eserlerin sergisi, Milli Kütüphane'de olacak. Festival süresince sanatçılar Hacı Bayram-ı Veli Camisi Meydanı ve Ulus Meydan'da çalışmalarını sürdürecek. Ankaralı müzikseverlerin festivale aktif olarak katıldığı ve yarıştığı "Sen De Çal" ve "Sen De Söyle" etkinlikleri Ankamall AVM'de düzenlenecek.



SİNEMA VE FOTOĞRAF MERAKLILARI UNUTULMADI



Fotoğrafçılıkla ilgili etkinlikler de festivalde Ankaralı fotoğrafseverlere kapılarını açacak.



Festivalin ilk günü Cumhuriyet Müzesi Bahçesi’nde "fotomaroton" etkinliği gerçekleştirilecek. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda Coşkun Aral ve Erol Doğaner söyleşisi ve Fotomaraton Ödül Töreni düzenlenecek. Foto Muhabirleri Derneğince "Türkiye'nin Güzellikleri Fotoğraf Sergisi" festival boyunca fotoğrafseverlerle buluşacak.



Cermodern'de MİKTA Sinema Günleri etkinlikleri düzenlenecek. "Kültürel Miras ve Belgesel Sinema" konulu Arkeo Film Festivali etkinlikleri ve "Kültürel Miras ve Belgesel Sinema Üzerine Söyleşi" Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleşecek. Derviş Zaim'in katılacağı "Sinema ve Edebiyat üzerine Söyleşi” Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak.