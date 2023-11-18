Ankara Tiyatro Festivali "Gecenin Ardından" dans-müzik gösterisiyle başladı

26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübünün "Gecenin Ardından" dans-müzik gösterisiyle başladı. Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış programı, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



"Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat" anlayışıyla düzenlenen festivalde, bu yıl Festival Onur Ödülü Orhan Aydın'a, Emek Ödülü ise Mehmet Ulusoy'a verildi. Ödül töreninin ardından Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, "Gecenin Ardından" dans-müzik gösterisiyle sahne aldı.



Festivalde, birçok ülkeden tiyatro toplulukları, üniversite tiyatro toplulukları, özel tiyatrolar, belediye şehir tiyatroları ve amatör tiyatrolar sahne alacak. 26. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında 26 oyun, 27 Kasım'a kadar izleyiciyle buluşacak.

