Ankara'da 2. Türk Müziği Günleri etkinlikleri başladı

Üniversitenin Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Türk Müziği Günleri'nin açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan müziğin her toplumun tarihini, coğrafyasını, inançlarını ve yaşam biçimini yansıttığını söyledi. Mumcu, geniş bir zaman diliminde, askeri zaferlerin yanı sıra kültürel zenginliğiyle de dünya tarihinde önemli izler bırakan Türk milletinin, güçlü kültür mirasının en seçkin değerlerinden birinin Türk müziği olduğunu belirtti.



"Orta Asya'nın derin köklerinden beslenmiş, Farabi ve İbn-i Sina'dan miras kalan bilimsel ve felsefi temeller üzerine inşa edilmiş olan Türk müziği, Anadolu'nun mistik ve çeşitli kültürel yapısıyla harmanlanmış, Akdeniz ve Balkanlar'a yayılarak evrensel bir nitelik kazanmış son derece sofistike ve muazzam bir kültür mirası örneğidir." diyen Mumcu, tarih boyunca kurulan devletlerin hepsinde, musikinin bir sanat olmanın yanı sıra bir ilim dalı olarak da görüldüğünü vurguladı. Mumcu, Türk müziğinin yazılı kaynaklarının, dünyanın önde gelen kültür başkentlerindeki nadir kütüphanelerde korunarak bugüne ulaşmasının, bütün insanlığa hediye olmasının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.



Batuhan Mumcu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Osmanlı İmparatorluğumuzun himayesindeki Muzıka-yı Hümayun geleneğinden, günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kadar uzanan tarihsel süreçte, köklü devlet geleneğimizin bir gereği olarak, öz musikimize hak ettiği ilgi ve himayeyi göstermek her zaman büyük önem taşımıştır. Bizler de Bakanlık olarak Türk müziğimizin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillerimize kıymetli bir kültür mirası olarak taşınması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Türk müziği korolarımızın yanı sıra özel topluluklarımıza da destek olarak müziğimizin ülkemizde ve özellikle yurt dışında en iyi şekilde temsil edilmesi için çaba gösteriyoruz."

Bakan Yardımcısı Mumcu, Türk Müziği Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

