Ankara'da Ata'mın Sözleri Fırçamın İzleri sergisi açıldı

Ankara'da Etimesgut'taki Türk Tarih Müzesi'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında açılan "Ata'mın Sözleri Fırçamın İzleri" sergisinde, Nazende Yücel'in yağlı boyayla hazırladığı 13 eser yer alıyor. Yücel'in, kadınların toplumsal rolü, modernizm ve geçmişle bağlantı gibi konuları vurgulayarak izleyicilere düşündürücü bir sergi deneyimi sunma temasıyla oluşturduğu serginin tamamı, kadın figürlerinden oluşuyor.



Atatürk'ün kadınlara yönelik sözlerini kendi tarzıyla yorumlayan Yücel'in sergisi, 12 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

