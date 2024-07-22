Anna Faris yanıtladı: Korkunç Bir Film serisine dönecek mi?

People'a röportaj veren ünlü oyuncu, seriye yeni bir filmle dönmesi için ne gerektiği sorusunu yanıtladı.

Paramount ve Miramax, geçtiğimiz aylarda " Korkunç Bir Film " serisini yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu. Hazırlıkları süren seri için daha önce ilk 4 filmde boy gösteren Anna Faris de konuştu.

Faris, "Regina'yla tekrar çalışmayı çok isterim. Onu çok seviyorum. Tüm gün birbirimizi kıkırdatırdık. Cevabım Regina Hall olurdu. Ve para. Ama en çok Regina" dedi.

Faris ve Hall, serinin ilk 4 bölümünde birlikte rol almıştı. Malcom D. Lee'nin yönettiği 2013 yapımı Korkunç Bir Film 5'teyse iki isim de yer almamıştı.

2000 yapımı Korkunç Bir Film'le şöhrete ulaşan Anna Faris, bu seriyle çok şey öğrendiğini ve komedi becerilerini geliştirdiğini sözlerine ekledi.