Anne Frank doodle oldu (Anne Frank kimdir?)

Google, bugün Anne Frank'ın hayatı ile ilgili özel bir slayt hazırlayarak kullanıcılarına sundu.

Doodle tasarımında Anne Frank'ın hatıra defterindeki yazılarının yer alması dikkat çekti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımının sembol isimlerinden biri olan Anne Frank'ın hayatı ile ilgili kesitlere yer veren Google, özel slayt görseli hazırladı.

ANNE FRANK KİMDİR?

Yahudi kökenli Alman-Hollandalı günlük yazarı olan Anne Frank'ın ölümü 2. Dünya Savaşı'nın hala aydınlatılamayan sırları arasında bulunuyor.

Amsterdam'ın Prinsengracht semtinde saklandıkları evde 4 Ağustos 1944'te yakalanan Anne Frank ve ailesinin, kim tarafından ihbar edildiği, 2. Dünya Savaşı'nın hala aydınlatılamayan sırlarından biri.

12 Haziran 1929 tarihinde doğan Frank'ın saklanmış olduğu ev 1960 yılında müzeye çevrildi ve günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

ANNE FRANK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Frank, 12 Haziran 1929 tarihinde Frankfurt, Almanya'da doğdu. Naziler'in Almanya'yı kontrol altına almasıyla dört buçuk yaşındayken ailesiyle birlikte, hayatının çoğunu geçireceği Amsterdam, Hollanda'da yaşadı.

Alman vatandaşı olarak doğdu, 1941'de vatandaşlığını kaybetti. Yahudi kökenli Alman-Hollandalı günlük yazarıdır.

II. Dünya Savaşı sebebiyle 1942'den 1944'te kadar işgal altındaki Hollanda'daki yaşamını yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank'in Hatıra Defteri adıyla basıldı. Frank bu sebeple Holokost'un en bilinen mağdurlarından biridir. Kendisi konu alan birçok kitap, tiyatro oyunu ve film bulunuyor.



Amsterdam'ın Prinsengracht semtinde saklandıkları evde 4 Ağustos 1944'te yakalanan Anne Frank ve ailesinin, kim tarafından ihbar edildiği, 2. Dünya Savaşı'nın hala aydınlatılamayan sırlarından biriydi. Evdeki gizli bir bölmede saklandıkları süre boyunca tuttuğu günlükleri, Yahudi soykırımının (Holokost) simgelerinden biri haline gelen Anne Frank ve ailesine Nazilerin nasıl ulaştığı hiçbir zaman öğrenilemedi.

15 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Frank, 15 yaşındayken Şubat 1945'te Bergen-Belsen toplama kampında tifüsten öldü.

Anne'in saklanmış olduğu ev 1960 yılında müzeye çevrildi ve günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

tek aile üyesi olan baba Otto Frank, 6 milyon Yahudi'nin sistematik şekilde zulüm ve soykırıma uğramasının sembollerinden biri haline gelen günlüklerin yayınlanmasını sağladı.