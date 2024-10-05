Anne Hathaway "Acemi Prenses 3"te rol alacağını doğruladı
Son yıllarda "Ocean's 8", "The Witches" ve "WeCrashed" gibi projelerde boy gösteren Anne Hathaway, "Acemi Prenses" serisinin üçüncü filminde rol alacağını doğruladı.
"Acemi Prenses" (The Princess Diaries) serisi hayranlarının uzun yıllardır heyecanla beklediği üçüncü film için geri sayım başladı.
Yönetmen Adele Lim'in Variety'ye film serisinin üçüncü bölümünün yolda olduğunu doğrulamasının ardından Anne Hathaway, projede rol alacağını doğruladı.
"PERİ MASALI DEVAM EDİYOR"
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız oyuncu, "Mucizeler gerçekleşir. Genovia'ya geri dönüyoruz. Peri masalı devam ediyor" ifadelerini kullandı.
“The Princess Diaries” kitap serisinden uyarlanan filmlerin üçüncüsünde orijinal kadronun tamamının olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Senaryosunu Flora Greeson'ın kaleme aldığı "Acemi Prenses 3"ün yönetmen koltuğunda Adele Lim oturacak.
Öte yandan serinin ilk filmi "Acemi Prenses" 2001'de, devamı olan "Acemi Prenses 2: Kraliyet Nişanı" adlı film ise 2004 yılında izleyici karşısına çıktı.
Başrollerini Anne Hathaway ve Julie Andrews’un paylaştığı filmlerde; Hector Elizondo, Heather Matarazzo, Mandy Moore, Caroline Goodall, Robert Schwartzmann, Erik von Detten, Larry Miller, Sandra Oh, Kathleen Marshall ve Sean O’Bryan gibi isimler rol aldı.
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