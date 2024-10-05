Anne Hathaway "Acemi Prenses 3"te rol alacağını doğruladı

Yönetmen Adele Lim'in Variety'ye film serisinin üçüncü bölümünün yolda olduğunu doğrulamasının ardından Anne Hathaway , projede rol alacağını doğruladı.

"Acemi Prenses" (The Princess Diaries) serisi hayranlarının uzun yıllardır heyecanla beklediği üçüncü film için geri sayım başladı.

"PERİ MASALI DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız oyuncu, "Mucizeler gerçekleşir. Genovia'ya geri dönüyoruz. Peri masalı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“The Princess Diaries” kitap serisinden uyarlanan filmlerin üçüncüsünde orijinal kadronun tamamının olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.



Senaryosunu Flora Greeson'ın kaleme aldığı "Acemi Prenses 3"ün yönetmen koltuğunda Adele Lim oturacak.