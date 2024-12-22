Anne Hathaway başrolde: Verity filmine iki yeni oyuncu

Colleen Hoover'ın çok satan kitabı Verity, film oluyor. Sinemalarda gösterime girecek olan ve hazırlıkları süren filme; Anne Hathaway'in ardından iki ünlü isim daha dahil oldu.



Senaryosunu Nick Antosca'nın kaleme aldığı film, hayatının iş teklifini kabul ettiğinde mali açıdan çöküşün eşiğinde olan mücadeleci bir yazar olan Lowen Ashleigh'i konu edecek.



Yönetmen koltuğunda ise Michael Showalter'ın oturduğu filme Dakota Johnson ve Josh Hartnett dahil oldu.



Dakota Johnson, filmde maddi sıkıntılar içindeki bir yazar olan Lowen Ashleigh’i oynayacak.

Josh Hartnett ise Anne Hathaway'in canlandırdığı ünlü gerilim yazarı Verity Crawford’un eşi Jeremmy karakterine hayat verecek.