Anne olmaya hazırlanan ABD'li şarkıcı Melody Gardot Antalyalı müzikseverlerle buluştu

Yakında anne olmaya hazırlanan Melody Gardot seyircilere "Ev sahipliğiniz, cömertliğiniz ve sevginiz için çok teşekkürler. Biraz daha alkışlarsanız bebeğime rağmen buradan hiç gitmeyeceğim" diye seslendi.

Konserin sonunda Gardot, seyircilere özel bir armağan olarak, solo gitar performansı ve büyüleyici vokali ile Baby I’m A Fool For You parçasını seslendirdi.

Festivalde; Afrika’nın ruhunu müziğine yansıtan, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara 24 Mayıs; dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine 28 Mayıs tarihinde sanatseverlerle buluşacak.