Annette Bening'in yeni projesi: Anya Taylor-Joy ile birlikte çalışacak

Dolandırıcılar, Amerikan Güzeli, Julia Olmak, İki Kadın, Bir Erkek ve Nyad filmlerindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Annette Bening 'in sıradaki projesi belli oldu.

Marissa Stapley'nin New York Times çok satanlar listesine giren aynı adlı romanından uyarlan dizide 28 yaşındaki Taylor-Joy ise suç dolu geçmişini ardında bırakan ancak son bir kez karanlık yanını ortaya çıkarmak zorunda kalan genç bir kadını canlandıracak.

