Annette Bening'in yeni projesi: Anya Taylor-Joy ile birlikte çalışacak
Kariyeri boyunca 5 kez Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Annette Bening'in yeni dizisi belli oldu. Bening, yeni projede Anya Taylor-Joy ile başrolleri paylaşacak.
Dolandırıcılar, Amerikan Güzeli, Julia Olmak, İki Kadın, Bir Erkek ve Nyad filmlerindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Annette Bening'in sıradaki projesi belli oldu.
Variety'nin haberine göre; ünlü oyuncu, Anya Taylor-Joy'la birlikte Lucky adlı dizide başrol oynayacak. 66 yaşındaki Bening, dizide Priscilla karakterine hayat verecek.
Marissa Stapley'nin New York Times çok satanlar listesine giren aynı adlı romanından uyarlan dizide 28 yaşındaki Taylor-Joy ise suç dolu geçmişini ardında bırakan ancak son bir kez karanlık yanını ortaya çıkarmak zorunda kalan genç bir kadını canlandıracak.
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