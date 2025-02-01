Annette Bening'in yeni projesi: Anya Taylor-Joy ile birlikte çalışacak

Kariyeri boyunca 5 kez Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Annette Bening'in yeni dizisi belli oldu. Bening, yeni projede Anya Taylor-Joy ile başrolleri paylaşacak.

Annette Bening'in yeni projesi: Anya Taylor-Joy ile birlikte çalışacak

Dolandırıcılar, Amerikan Güzeli, Julia Olmak, İki Kadın, Bir Erkek ve Nyad filmlerindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Annette Bening'in sıradaki projesi belli oldu.

Variety'nin haberine göre; ünlü oyuncu, Anya Taylor-Joy'la birlikte Lucky adlı dizide başrol oynayacak. 66 yaşındaki Bening, dizide Priscilla karakterine hayat verecek.

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Marissa Stapley'nin New York Times çok satanlar listesine giren aynı adlı romanından uyarlan dizide 28 yaşındaki Taylor-Joy ise suç dolu geçmişini ardında bırakan ancak son bir kez karanlık yanını ortaya çıkarmak zorunda kalan genç bir kadını canlandıracak.

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