Anta Toros'un cenaze programı belli oldu

Film San Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre; ünlü sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Anta Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Son olarak Yaşam Üçgeni adlı filmde rol alan Anta Toros , 30 Ağustos'ta hayatını kaybetti. 77 yaşında vefat eden ünlü sanatçının cenaze programına dair detaylar belli oldu.

“Adını Feriha Koydum", "Çocuklar Duymasın", "Acı Hayat", "Adanalı", "Yarım Elma" birçok projede rol alan Anta Toros , 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya amatör olarak 1965 yılında adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı, ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda yer alan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

Sanatçı ayrıca üç ay Vera Vlasova, 1 yıl da "Actors Studio" üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmen olan, 2010 yılında ölen Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un İrna Büyüksakayan adlı bir kız çocuğu bulunuyor.