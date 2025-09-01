Anta Toros'un cenaze programı belli oldu
Usta oyuncu Anta Toros, tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde 30 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Toros'un cenaze programı açıklandı.
Son olarak Yaşam Üçgeni adlı filmde rol alan Anta Toros, 30 Ağustos'ta hayatını kaybetti. 77 yaşında vefat eden ünlü sanatçının cenaze programına dair detaylar belli oldu.
VEFATINDAN 9 GÜN SONRA DEFNEDİLECEK
Film San Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre; ünlü sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Anta Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.
Öte yandan Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Toros'un vefatının ardından usta oyuncunun 1 haftadır bitkisel hayatta olduğunu açıkladı.
ANTA TOROS KİMDİR?
“Adını Feriha Koydum", "Çocuklar Duymasın", "Acı Hayat", "Adanalı", "Yarım Elma" birçok projede rol alan Anta Toros, 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Tiyatroya amatör olarak 1965 yılında adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı, ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.
Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda yer alan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.
Sanatçı ayrıca üç ay Vera Vlasova, 1 yıl da "Actors Studio" üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.
Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmen olan, 2010 yılında ölen Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un İrna Büyüksakayan adlı bir kız çocuğu bulunuyor.
