Antakya Medeniyetler Korosu, 11 ilde depremzedeler için sahne alacak

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de üç semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar sayısız konser veren koro, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybetti.



Depremlerde çalışmalarını yaptıkları Medeniyetler Evi de yıkılan koro üyeleri, 21 ay sonra Hatay Valiliği tarafından inşa edilen Kültür Sanat Çarşısı'nda, afetten etkilenen 11 ilde gerçekleştireceği turne için hazırlıklara başladı. Acılarına ve kayıplarına rağmen depremzedelere moral vermek için bir araya gelen koro üyeleri, 6 Aralık'ta depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan başlayacak turne öncesi çalışmalarını sürdürüyor.



"BİRBİRİMİZİN YARALARINI SARACAĞIZ"

Koro şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, uzun bir süre sonra 193 üyeyle yeniden çalışmalara başladıklarını söyledi.



Depremzedelerin sesi olmak için çok özel bir turneye imza atacaklarını belirten Özfırat, şöyle devam etti:



"Aralık ayında çok önemli bir turne gerçekleştireceğiz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi ve Hatay Valiliği işbirliğinde 11 deprem ilinde sadece depremzedelere yönelik çok özel konserler gerçekleştireceğiz. 6 Aralık'ta başlayıp 16 Aralık'ta bitireceğimiz turnemiz, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan başlayıp, depremin en çok yıkıma yol açtığı Hatay'da son bulacak. Bu 11 ildeki depremzede kardeşlerimizle birbirimizin yaralarını saracağız, birbirimize merhem olacağız. Hem o insanları unutmadığımızı hem de birlikte ayağa kalkacağımızı onlara göstereceğiz."



Özfırat, ücretsiz konserlere tüm afetzedeleri beklediklerini dile getirdi.



"HATAY ÖYLE YA DA BÖYLE TEKRAR KÜLLERİNDEN DOĞACAK"

Şehrin yeniden inşa sürecinde sanat ve sanatçılara da ihtiyaç duyulduğunu anlatan Özfırat, "Bizler birbirimize sarılır, birbirimize dokunursak ancak bu şehri tekrar ayağa kaldırabiliriz düşüncesiyle bir arada kalmaya devam ediyoruz. Hatay öyle ya da böyle tekrar küllerinden doğacak ve bütün dünyaya örnek bir şehir olacak. Bunun için çabalıyor ve bir arada durmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Antakya Medeniyetler Korosu Genel Koordinatörü Bedirhan Gök de afetin ardından depremzedenin sesi olduklarını söyledi.



Müzikle depremin acılarını anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Gök, "Bizler, 'sanat iyileştirir' dedik. Bu proje kapsamında da 11 deprem ilimizde konserlerimizi vermek için 'bismillah' dedik." ifadesini kullandı.



Koro üyesi Diana Beytaroğlu da 8 yıldır beraber çalıştığı koroyla çok anlamlı, güzel bir turneye çıkacaklarını kaydetti.