Antakya Medeniyetler Korosu Hatay'da konser verdi

Valilik ev sahipliğinde Defne Kültür, Sanat ve Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Vali Mustafa Masatlı, barış ve kardeşliğin simgesi kadim şehri gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başarıyla temsil eden Hatay Medeniyetler Korosu konserinde vatandaşlarla bir araya geldi. Koro, en sevilen şarkılarını Hataylılar için seslendirdi. Koronun performansı alkış aldı.