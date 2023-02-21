Antakya'da tarihi yapılar deprem sonrası inceleniyor

"AKADEMİK BİR TESPİT YAPACAĞIZ"



İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, yapıların depremden nasıl etkilendiğini belirlemek için geldiklerini belirterek, "Kültür Varlığı eski eser yapılarının hasar tespitlerine katkıda bulunmak için geldik. Aslında tüm yapıları inceleyip birer rapor vermek değil de daha ziyade bu yapılar depremden nasıl etkilendiler? Mekanizmaları nasıl gelişti? Bununla ilgili öncelikle akademik bir tespit yapacağız" dedi.



"ÇOĞUNLUKLA MİNARELERDE CİDDİ HASAR GÖRÜYORUZ"



Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, "İşte bizim geliş amacımız da aslında bu minareler, anıtsal yapılar neden hasar gördüler? Devrilmelerinin veya kısmi olarak yıkılmalarının nedeni nedir? Bunları akademik olarak incelemek istiyoruz. Sivil mimarlık örnekleriyle de ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

