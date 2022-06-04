Antalya Akra Caz Festivali Igor Butman'la başladı

Haberler - DHA 04.06.2022 - 17:19
Akdeniz ve Beydağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde, 3-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 5. Akra Caz Festivali, saksafon sanatçısı Igor Butman'ın, Moskova Caz Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği konserle başladı.
Geçen yıllarda da Akra Caz sahnesinde cazseverlere unutulmaz anlar yaşatan Igor Butman, konsere seyircileri Türkçe selamlayarak başladı. Butman, "Birkaç gündür buradayız. Dünyaca ünlü caz yarışmalarında sayısız ödülleri bulunan sanatçılardan kurulu orkestramız ile böyle harika bir seyirci için çalmak paha biçilmez" dedi.
DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI
Sahnenin yanına kadar gelip orkestranın müziğine, solistlerin şarkılarına eşlik eden Antalyalılar, unutulmaz bir gece yaşayarak caz müziğe doydu. Modern ve klasik cazın yanı sıra funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlanan performanslar ile festival katılımcıları kendilerini adeta renkli bir müzikal yolculuğunun içinde buldu. Sanatseverler, açılış konserinde muhteşem bir sahne performansına imza atan Butman, Fantine ve Moskova Caz Orkestrası'nı dakikalarca ayakta alkışladı.
IMANY KONSERİ İLE DEVAM EDECEK
5. Antalya Akra Caz Festivali, 4 Haziran'da derin sesi, folk ve blues esintili besteleriyle dinleyicilerine farklı ruh hallerini bir arada yaşatan Fransız soul divası Imany konseriyle devam edecek.
KAPANIŞ KONSERİ FAZIL SAY'DAN
Festival, 17- 18 Haziran tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın iki konseriyle son bulacak. Sanatçının, Fikret Otyam, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı, Şarık Tara ve Tarık Akan gibi alanında derin izler bırakmış ustalar için bestelediği ve 'Portreler' ismini verdiği yeni projesinin dünya prömiyerinin de gerçekleşeceği konserlerde Fazıl Say'a usta müzisyen Bülent Evcil (flüt) eşlik edecek.