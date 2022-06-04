Antalya Akra Caz Festivali Igor Butman'la başladı

Akdeniz ve Beydağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde, 3-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 5. Akra Caz Festivali, saksafon sanatçısı Igor Butman'ın, Moskova Caz Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği konserle başladı.

Geçen yıllarda da Akra Caz sahnesinde cazseverlere unutulmaz anlar yaşatan Igor Butman, konsere seyircileri Türkçe selamlayarak başladı. Butman, "Birkaç gündür buradayız. Dünyaca ünlü caz yarışmalarında sayısız ödülleri bulunan sanatçılardan kurulu orkestramız ile böyle harika bir seyirci için çalmak paha biçilmez" dedi.



DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI



Sahnenin yanına kadar gelip orkestranın müziğine, solistlerin şarkılarına eşlik eden Antalyalılar, unutulmaz bir gece yaşayarak caz müziğe doydu. Modern ve klasik cazın yanı sıra funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlanan performanslar ile festival katılımcıları kendilerini adeta renkli bir müzikal yolculuğunun içinde buldu. Sanatseverler, açılış konserinde muhteşem bir sahne performansına imza atan Butman, Fantine ve Moskova Caz Orkestrası'nı dakikalarca ayakta alkışladı.