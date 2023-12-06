Antalya Devlet Opera ve Balesi Fındıkkıran balesini sahneleyecek

Antalya DOB yapılan açıklamaya göre, yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale topluluklarınca sahneye konulan "Fındıkkıran" balesi 7 Aralık'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eseri Antalya DOB orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancılığını Koray Önel üstlenecek. Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.



Eserde ise "Fındıkkıran" rolünü Yağızhan Danış, "Clara" rolünü Chisato Ishikawa, "Şeker Perisi" rolünü Milina Fidan Özbek, "Drosselmeyer" rolünü Evren İskender ve "Kral Fare" rolünü Burak Burçak canlandıracak.



ESER HAKKINDA



Stahlbaum ailesinin evindeki Noel partisine vaftizci baba Drosselmeyer, çocuklar için bir çuval dolusu oyuncakla gelir. Clara'ya hediye edilen oyuncak Fındıkkıran'dır. Parti sona erdiğinde Clara, ev halkı uyurken Fındıkkıran'ı görmeye gider ve ona sarılarak uykuya dalar, uyandığında odayı Fareler Kralı'nın ordusu ile dolmuş bulur. Odadaki oyuncaklar canlanır, içlerinden en cesuru Fındıkkıran'dır. Fındıkkıran, Clara'nın önünde aniden yakışıklı bir prense dönüşür. Clara ve prens kar taneleri dansı içinde şekerleme ülkesi krallıklarına oyuncaklarla birlikte giderler.



Öte yandan 9, 21 ve 23 Aralık'ta sahnelenecek eserin biletlerinin şimdiden tükendiği belirtildi.

