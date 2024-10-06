Antalya Devlet Opera ve Balesi Gala Konser ile yeni sezona başladı

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki açılış konserini şef Lorenzo Castriota yönetti. Programda, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Wolfgang Amadeus Mozart, Ernesto De Curtis, Pietro Mascagni ve Eduardo di Capua gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.



Başkemancı Elvan Şekercioğlu, sopranolar Sema Çavuşoğlu, Serap Demirhan, Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel, Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman ile bas Şafak Güç, Engin Suna'nın sahne aldığı konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



Giuseppe Verdi'nin "La forza del destino-Uvertür" operasıyla başlayan konser programı, Eduardo di Capua'nın "O Sole Mio" adlı operasıyla sona erdi.