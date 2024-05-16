Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle"i son kez sahneledi

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün önemli eserlerinden biri kabul edilen "Giselle", Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi.



Sezona veda eden temsil, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu. Kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesinin anlatıldığı balede, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıldı.



Eserde, hem köy hayatının doğallığını hem de mistik dünyanın bilinmezliğini seyircilere aktarmaktaki en önemli etkenlerden olan sahne üstü tasarımlardan dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostümü Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Mustafa Eski üstlendi.



Orkestra sanatçılarını orkestra şefi Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancısı Sibel Aydın oldu. Aşk, ihanet ve bağışlama temalarının işlendiği balede, "Giselle"i Rina Murata, "Albrecht"i Mehmet Batur Büklü, "Hilarion"u Burak Özbek, "Myrtha"yı Milina Fidan Özbek, "Köy Pas De Deux"i ise Haruna Takeda ve Kaname Noi canlandırdı.