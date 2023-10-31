Antalya Devlet Opera ve Balesi kasım ayında 11 temsil sahneleyecek

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçılar, kasımda zengin bir programla perdelerini açmak için Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde provalarını sürdürüyor. Fransız yazar Alexandre Dumas'ın 1848'de yazdığı romanından baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın" balesi, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 7 Kasım'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.



Festival programında yer alacak "Şekeronya" isimli müzikli çocuk oyunu ise 6 ve 11 Kasım'da sahnelenecek. Zeynep Ergüven'in yazdığı ve Fatih Şanal tarafından sahneye konulan, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eser, ülkesinden kaçan Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesini anlatıyor.



KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE 10 KASIM'A ÖZEL KONSER PROGRAMI

Festivalde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla, 10 Kasım'da özel bir konser programı sanatseverlerle buluşacak. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek konserde, Antalya DOB solistleri, korosu ve orkestrası sahne alacak.



Aşk ve tutkunun, dansın büyüsüyle ihanet ve ölüme karıştığı "Carmen" balesi ise kasım ayında iki temsille sahnelenecek. Müzik düzenlemesini Hakan Kalkan'ın yaptığı, Fransız klasik müzik bestecisi Georges Bizet'in müziği ve Konstantin Uralsky'nin koreografisiyle sanatseverlerle buluşacak eser, 14 ve 16 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Antalya DOB, kasım ayında birer perdelik iki opera eserinin prömiyerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. İtalyan opera bestecisi Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ve Ruggero Leoncavallo'nun "I Pagliacci" operaları 25 Kasım'da sahneye taşınacak. Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisiyle sahnelenecek eserlerin orkestra şefliğini Lorenzo Castriota üstlenecek.



Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek imzasını taşıyacak. Koro şefliğini Mahir Seyrek ve çocuk korosu şefliğini Sinem Ulusoy'un üstlendiği eserlerin koreografisini Bader Çakan, ışık tasarımını ise Mustafa Eski hazırladı.

Eserlerin ikinci temsili Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 28 Kasım'da yapılacak. Ayrıca Antalya DOB, 22 ve 30 Kasım'da Antalya Müzesi'nde "Müze Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

