Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneledi

Dünyada en çok sahnelenen operalar arasında yer alan "Tosca" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dramatik opera denince akla ilk gelen eserlerden biri olan Tosca, Yiğit Günsoy'un rejisörlüğünde ve ünlü İtalyan Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetiminde gerçekleştirildi.



1800'lü yılların Roma'sında geçen eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.



Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun Koro Şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği eserin başkemancısı Fahrettin Arda oldu. Eserde Çocuk Korosu Şefliğini Sinem E. Ulusoy üstlendi.

