Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı Konseri

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Bayramı Konseri 28 Ekim saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konserde, besteci Muammer Sun'un, Türkiye'nin hangi fedakarlıklarla nasıl kurulduğunu anlatan "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmleri için bestelediği eserlerin yanı sıra 10. Yıl ve 100. Yıl marşları seslendirilecek.



Orkestrayı şef Ömer Yöndem'in yöneteceği konserin, başkemancılığını Demet Emen üstlenecek. Soprano Işılay Meriç Karataş'ın solist olarak sahne alacağı konserde, sanatçılara eşlik edecek Antalya DOB korosu, şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Emine Ulusoy tarafından hazırlanıyor.