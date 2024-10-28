Antalya Devlet Opera ve Balesinden Cumhuriyet Bayramı Konseri

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 29 Ekim saat 20:00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Konserde, orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetiminde Antalya DOB Korosu ve Orkestrası sahne alacak.



Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstleneceği konserde, soprano Sevinç Bilgin ve Sema Çavuşoğlu, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor M. Koray Damcıoğlu, bariton Serhat Konukman, bas bariton Umut Tarık Akça ve bas Şafak Güç solist sanatçı olarak yer alacak.



Konserde, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan geniş bir repertuvar ile Cumhuriyet ruhunu yansıtan marşlar sanatseverler için seslendirilecek.

