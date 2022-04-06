Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konserini 9 ve 12 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri

Haberler - Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 14:24

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Devlet Opera ve Balesi orkestrası, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik biçimde hazırladıkları özel konserle sahne alacak.

Şef Serdar Yalçın'ın yöneteceği gecede, koro şefliğini Mahir Seyrek üstlenecek. Neşet Ertaş'ın en sevilen türkülerinin farklı yorumla seslendirileceği konserde soprano Sema Çavuşoğlu Suna, mezzo soprano Semiha Derya Boran, tenor Burak Pektaş ve bas-bariton Ümit Burak Tekinay solist olarak sahnede olacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, 9 ve 12 Nisan'da saat 20.00'de başlayacak konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

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