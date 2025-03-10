Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Azerbaycan Dostluk Konseri verecek

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.



Orkestra Şefi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Fakhraddin Kerimov'un yöneteceği konserde, eğitimci ve piyanist Julia Kerimova solist olarak sahne alacak.



Kerimova, konserde Azerbaycan'ın ünlü bestecileri Fikret Amirov ve Elmira Nazirova'nın Arap Temaları Üzerine Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.



Ayrıca, konserde Fikret Amirov'un "Azerbaycan Kapriçyosu" ve Kara Karayev’in "Don Kişot Senfonik Gravürleri" icra edilecek.