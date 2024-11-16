Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Rus romantik dönemine yolculuk konseri

Şef Gürer Aykal yönetimindeki konserde, neslinin önde gelen keman virtüözlerinden ve George Enescu Keman Yarışması birincisi Valery Sokolov, Piyotr İlyiç Çaykovski'nin Keman Konçertosunu ADSO eşliğinde başarıyla seslendirdi.



Konserin ikinci yarısında ise ulusal halk müziğini yücelten büyük Rus besteci Vasily Kalinnikov’un 2. Senfonisi, Antalya'da ilk kez dinleyicilerle buluştu.

Gürer Aykal, konser sonunda izleyicilerin yoğun alkışları eşliğinde orkestradaki enstrüman gruplarını ayrı ayrı selamlamaya davet ederek, sanatçıları tebrik etti. Yaptığı konuşmada, hazırlanması ve seslendirilmesi büyük emek gerektiren konsere katılımları için izleyicilere teşekkür eden Aykal, gelecek hafta düzenlenecek Öğretmenler Günü Konseri'ne sanatseverleri davet etti.



ADSO'nun 25. yıl periyodik konserleri kapsamında, 22 Kasım Cuma akşamı saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu'nda düzenlenecek konserde, Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu ile birlikte, Türk müziğinin büyük ustası Ahmed Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"nu seslendirecek.