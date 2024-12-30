Antalya Devlet Opera ve Balesi Yeni Yıl Konseri verecek

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 30 Aralık saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Konserde, Antalya DOB orkestrasını ünlü orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek, sopranolar Sevinç Bilgin, Sema Çavuşoğlu ve Işılay Meriç Karataş, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Burak Pektaş, bariton Ümit Burak Tekinay ve bas bariton Umut Tarık Akça sahne alacak.



Başkemancılığını Sibel Aydın'ın üstleneceği konserde, sevilen opera ve operetlerden ünlü aryalar seslendirilecek.



Zengin programıyla sanatseverleri, klasik ve modern eserlerin harmanlandığı bir yolculuğa çıkaracak konser, 7 yaş ve üzeri katılım sağlayacak sanatseverlerle buluşacak.



Konser öncesi Antalya DOB Fuayesi'nde, moderatörlüğünü Ezgi Bağlan'ın üstlendiği "Fuaye Sohbetleri" gerçekleştirilecek.



Sanatseverlerin sahne arkasına dair merak ettiklerini orkestra şefi Lorenzo Castriota, orkestra sanatçıları Ufuk Soygürbüz ve Pelin Baysal Ateşok'a sorma imkanı yakalayacağı ücretsiz etkinlik saat 19.00'da başlayacak.