Antalya Piyano Festivali Gülsin Onay konseri ile sona erdi

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali ünlü piyanist Gülsin Onay konseri ile son buldu.

Antalya Piyano Festivali Gülsin Onay konseri ile sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 23'üncüsünü düzenlediği, ünlü sanatçılar Selda Bağcan ve Fahir Atakoğlu’nun açılış konseri ile başlayan Antalya Piyano Festivali, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay konseri ile tamamlandı.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış konserinde ünlü sanatçı piyanist Gülsin Onay, piyano resitali ile dinleyicilere unutulmaz bir ziyafeti sundu.

Antalya Piyano Festivali Gülsin Onay konseri ile sona erdi - 1

Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük piyanistlerden Gülsin Onay’a konserin ikinci bölümünde sahnede, oğlu Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın başkemancısı Erkin Onay da kemanı ile eşlik etti. Keman ve piyano repertuvarının en seçkin örneklerini sundukları konserde Gülsin Onay ve Erkin Onay ayakta alkışlandı. 

Antalya Piyano Festivali Gülsin Onay konseri ile sona erdi - 2

Program sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’de sanatçı Gülsin Onay’a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...