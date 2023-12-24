Antalya Piyano Festivali Gülsin Onay konseri ile sona erdi

Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük piyanistlerden Gülsin Onay’a konserin ikinci bölümünde sahnede, oğlu Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın başkemancısı Erkin Onay da kemanı ile eşlik etti. Keman ve piyano repertuvarının en seçkin örneklerini sundukları konserde Gülsin Onay ve Erkin Onay ayakta alkışlandı.

Program sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’de sanatçı Gülsin Onay’a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun