Antalya Piyano Festivali'nde çocuklara özel konser

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde gün çocuklarındı. Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'den oluşan Duo Blanc & Noir ikilisi, festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklarla bir araya geldi. Festival kapsamında etkinliğe katılan 0-7 yaş grubu çocuklar, aileleriyle birlikte harika vakit geçirdi.
ÇOCUKLAR KLASİK MÜZİKLE TANIŞTI
Imagine ismini verdikleri projeyle çocukları klasik müzikli tanıştırmak, 0-7 yaş grubu çocukların müziği keşfetmelerine katkı sağlamayı hedefleyen ikili, çocuk şarkıları ve ninnilerden oluşan repertuarlarıyla büyük alkış aldı. Çocukların eşlik ettiği şarkı ve ninnilerle coşkulu bir program gerçekleştiren piyanist ikili, sahneye çıkardıkları çocuklara da piyano çalma deneyimi yaşattı.
HAYAL DÜNYASINA YOLCULUK
Atatürk Kültür Merkezi'nde kalabalık bir seyirci topluluğuyla buluşan Duo Blanc & Noir, çocukların hayal dünyasına yaptığı yolculuk ile hedefe ulaştı. Bu yıl 23'üncüsü gerçekleşen Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında, Havasi 19 Aralık’ta Cam Piramit’te, Can Saraç 20 Aralık’ta AKM’de, Igudesman & Joo 21 Aralık’ta yine AKM’de sahne alacak. 21 Aralık’ta Aksu Fen Lisesi’nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek olan Gülsin Onay 22 Aralık’ta AKM’de kapanış konserinde sahne alacak.
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