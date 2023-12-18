Antalya Piyano Festivali'nde çocuklara özel konser

HAYAL DÜNYASINA YOLCULUK

Atatürk Kültür Merkezi'nde kalabalık bir seyirci topluluğuyla buluşan Duo Blanc & Noir, çocukların hayal dünyasına yaptığı yolculuk ile hedefe ulaştı. Bu yıl 23'üncüsü gerçekleşen Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında, Havasi 19 Aralık’ta Cam Piramit’te, Can Saraç 20 Aralık’ta AKM’de, Igudesman & Joo 21 Aralık’ta yine AKM’de sahne alacak. 21 Aralık’ta Aksu Fen Lisesi’nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek olan Gülsin Onay 22 Aralık’ta AKM’de kapanış konserinde sahne alacak.