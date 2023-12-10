Antalya Piyano Festivali’ne Selda Bağcan'lı açılış

AYAKTA ALKIŞLANDI



23. Antalya Piyano Festivali’nin açılış konserinde sahne alan ünlü piyanist Fahir Atakoğlu ve Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan, Fakhraddin Kerimov yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser verdi. Demirkırat, Sarızeybek, Lal, İstanbul gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Fahir Atakoğlu, "Çanakkale Savaşı" ve "Zübeyde Hanım Cepheler" adlı yeni bestelerini de Antalyalılar için seslendirdi.

Selda Bağcan da "Ah Yalan Dünya", "Neredesin Sen", "Magusa Limanı", "Uğurlar Olsun", "Minnet Eylemem", "Öyle Bir Yerdeyim", "Anne Ben Geldim" adlı unutulmaz eserleri seslendirdi.

Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Selda Bağcan, Fahir Atakoğlu ve şef Fakhraddin Kerimov’a gecenin anısına çiçek ve plaket takdim etti. Selda Bağcan, Antalya Piyano Festivali’nin bugünlere gelmesinden dolayı Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılış konseri "İzmir Marşı" ile sona ererken, izleyenler Selda Bağcan, Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nı ayakta alkışladı.



FESTİVALDEKİ KONSERLER



Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında 11 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Anjelika Akbar, 13 Aralık’ta AKM’de Queenz of Piano, 15 Aralık’ta AKM’de ve 16 Aralık’ta Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Dorantes sahne alacak. 16 Aralık’ta Cam Piramit’te Candan Erçetin ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" ile müzikseverlerle buluşacak. Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner DuoBlanc & Noir konseri 17 Aralık’ta AKM’de yapılacak. Havasi 19 Aralık’ta Cam Piramit’te, Can Saraç 20 Aralık’ta AKM’de, Igudesman & Joo 21 Aralık’ta yine AKM’de sahne alacak. 21 Aralık’ta Aksu Fen Lisesi’nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek Gülsin Onay 22 Aralık’ta AKM’de kapanış konserinde sahne alacak.