Antalya'da 5. Kaş Caz Festivali yapıldı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Kaş Caz Festivali 25-27 Ağustos'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kosovalı gitar ustası Enver Muhamedi Trio, Elif Çağlar Quartet, dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, piyanist Ece Dağıstan ve Çellist Jamal Aliyev gibi isimlerin sahne aldığı festival, dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.



Festival kapanış gününde, Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve müzisyen Arto Tunçboyacıyan'dan oluşan Anahtar grubu ve Birsen Tezer'in konseriyle sona erdi.



Festival kapsamında, konser programlarının yanı sıra, çeşitli dinleti ve atölye etkinlikleri yapıldı.

