Antalya'da atıl pil fabrikası sanayi müzesi olarak hizmet verecek

Tütüncü, fabrika yerleşkesindeki yapıları restore ederek geleceğe taşımayı planladıklarını belirterek şöyle devam etti:



"Burada Dokumapark'ta olduğu gibi bir kültür sanat adası meydana getirmeyi istiyoruz. Antalya'nın en büyük kütüphanelerinden birini burada açacağız. Bununla birlikte Türkiye'nin sanayi tarihine işaret eden, Türkiye'nin sanayi tarihinin serencamını gözler önüne en güzel biçimde seren bir Türkiye sanayi tarihi müzesi kuracağız. Spor tesislerini de olduğu gibi yenileyeceğiz. Hafızasıyla, hatırasıyla birlikte burayı Antalya'nın gençlerine armağan etmek istiyoruz. Yani burada hem kültürün, sanatın, hem bilimin en güzel şekilde halkımıza aktarıldığı, yaşatıldığı tesislerin yanında bu güzel ağaçların içinde de cıvıl cıvıl bir yaşam alanı meydana getirmek istiyoruz."



Pil fabrikasının kuruluş amacının Kıbrıs Barış Harekatı'nın tecrübelerine dayandığını dile getiren Tütüncü, buna atıfta bulunmak adına alanda bir de Kıbrıs Anı Evi oluşturacaklarını ifade etti.



Tütüncü, endüstriyel mirasın fonksiyonlandırılarak şehre kazandırılmasının modern dünyada çokça örneği bulunduğunu, bunun en güzel örneklerinden birinin de Avrupa Konseyi tarafından da ödüllendirilen Pamuklu Dokuma Fabrikası projesi olduğunu belirtti.

Tütüncü, "Yılbaşından itibaren biz bu çalışmalara başladık. Yazın sonuna doğru hemşehrilerimizi yavaş yavaş buraya alıp serbest gezinti imkanı sunacağız. Daha sonra peyderpey diğer binalar yapılacak" diye konuştu.

