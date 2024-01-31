Antalya'da çekilen Hollywood filmi: The Ministry Of Ungentlemanly Warfare geliyor

Son olarak Servet Operasyonu, İntikam Vakti ve The Gentlemen filmleriyle gündeme gelen İngiliz yönetmen Guy Richie'nin yeni filmi "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare"'in fragmanı yayınlandı.



NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde DC evreninde Superman rolüyle akıllara kazınan İngiliz oyuncu Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı filmin büyük bir kısmı, Antalya EXPO botanik parkında ve Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat gibi bazı ilçelerde çekilmişti.



FİLMİN KONUSU



İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu şöyle; İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir.

