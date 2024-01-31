Antalya'da çekilen Hollywood filmi: The Ministry Of Ungentlemanly Warfare geliyor

Son olarak Servet Operasyonu, İntikam Vakti ve The Gentlemen filmleriyle gündeme gelen İngiliz yönetmen Guy Richie'nin yeni filmi "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare"'in fragmanı yayınlandı.
NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerinde DC evreninde Superman rolüyle akıllara kazınan İngiliz oyuncu Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı filmin büyük bir kısmı, Antalya EXPO botanik parkında ve Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat gibi bazı ilçelerde çekilmişti.
FİLMİN KONUSU
İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu şöyle; İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir.
DAHA ÖNCE DE ANTALYA'DA ÇEKİM YAPTI
Yönetmen, başrollerini ünlü oyuncular Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone'nın paylaştığı Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin sahnelerinin tamamına yakınını Antalya'da çekmişti.
FİLMİN KADROSU
Kadroda Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding ve Cary Elwes gibi isimler yer alıyor. Senaristliğini Paul Tamasy ile Damien Lewis'in üstlendiği Hollywood yapımı film 19 Nisan'da vizyona girecek.
İŞTE FİLMİN MERAKLA BEKLENEN FRAGMANI
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