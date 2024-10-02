Antalya'da nostalji tutkunları Yeşilçam Festivali'nde buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek.



Ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak festival, 5 Ekim Cumartesi saat 15.00'te kapılarını açacak. Festivalde, sokak müzisyenleri dinletileri, sihirbaz ve sahne sanatları gösterileri, 1980'ler ve 1990'lara ait şarkıların seslendirileceği konser programları düzenlenecek.



Ayrıca etkinlikte, Yeşilçam usta sanatçılarının maskotları, panayır oyun alanları, ahşap ve nostaljik oyun alanları, Yeşilçam dekorları, klasik arabalar ve fotoğraf köşeleri de yer alacak.



Festivalde, etkinlik alanında kurulacak açık hava sinemasında ise Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri sinemaseverlere buluşturulacak.