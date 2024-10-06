Antalya'da nostalji tutkunları Yeşilçam Festivali'nde buluştu

Antalya'da düzenlenen "Yeşilçam Festivali"nin ilk gününde sahne gösterileri ve yazlık sinema izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Antalya'da nostalji tutkunları Yeşilçam Festivali'nde buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesince 61. Uluslararası Antalya Festivali ile eş zamanlı olarak Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.

Sihirbaz ve sahne sanatları gösterilerinin gerçekleştiği festivalde katılımcılar  usta sanatçılarının maskotları, panayır oyun alanları, ahşap ve nostaljik oyun alanları, Yeşilçam dekorları, klasik arabalar ve fotoğraf köşelerine ilgi gösterdi.

Festivalin ilk gününde sahne gösterilerini izleyen sanatseverler, yazlık sinema ile nostalji yaşadı. "DJ Daraske"nin unutulmaz Yeşilçam müziklerinin yer aldığı etkinlikte, 80'ler ve 90'ların müzikleriyle ve Özgecan Güven'in şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşandı.

​​​​​​​Festival, 12 Ekim'de sona erecek.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...