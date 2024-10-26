Antalya'da Sanatın Işığında Cumhuriyet'in 101. Yılı Sergisi açıldı

Antalya'da, "Sanatın Işığında Cumhuriyet'in 101. Yılı Sergisi" sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Antalya'da Sanatın Işığında Cumhuriyet'in 101. Yılı Sergisi açıldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fikret Otyam Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenledikleri 22. Geleneksel Ulusal-Davetli Cumhuriyet Sergisi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya'da Sanatın Işığında Cumhuriyet'in 101. Yılı Sergisi açıldı - 1

küratörü Doktor Öğretim Üyesi Zülbiye Sevgili Polat da sanatçıların özgün yorumları ve teknikleriyle yaptığı karma eserlerin sergide yer aldığını belirtti.

Sergi, 31 Ekim'e kadar açık kalacak.

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