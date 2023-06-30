Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle organize edilen Yeşilçam Festivali, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.



Festivalde, 80'li ve 90'lı yılların şarkılarından oluşan müzik dinletileri ve sahne performansları, sihirbaz, hokkabaz gösterileri, Yeşilçam bandosu ve Yeşilçam Vokal Grubu sanatseverlerle buluşacak.



Gün boyu çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalde, Yeşilçam'ın usta sanatçıları Nuri Alço, Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncuları, söyleşi programına katılacak.



Festival, 21.30'da başlayacak makaralı nostalji açık hava sineması gösterimiyle sona erecek.

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