Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenlenecek

Antalya'da, Yeşilçam'ın usta sanatçıları ve Hababam Sınıfı filmi oyuncularının katılımıyla Yeşilçam Festivali gerçekleştirilecek.

Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle organize edilen Yeşilçam Festivali, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivalde, 80'li ve 90'lı yılların şarkılarından oluşan müzik dinletileri ve sahne performansları, sihirbaz, hokkabaz gösterileri, Yeşilçam bandosu ve Yeşilçam Vokal Grubu sanatseverlerle buluşacak.

Gün boyu çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalde, Yeşilçam'ın usta sanatçıları Nuri Alço, Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncuları, söyleşi programına katılacak.

, 21.30'da başlayacak makaralı nostalji açık hava sineması gösterimiyle sona erecek.

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